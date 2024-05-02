كاسترو يخرج عن صمته ويكشف حقيقة مغادرة النصر والعودة للبرازيل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، عن حقيقة العودة إلى البرازيل خلال الفترة القادمة.

وارتبط اسم كاسترو بمغادرة نادي النصر السعودي والرحيل إلى البرازيل بعد الأداء المذبذب الذي يقدمه الفريق والذي أدى إلى غضب الجمهور من خلاله.

موقف كاسترو من مغادرة النصر

وفي سياق ذلك فقد أكد كاسترو أنه لا يفكر أبدًا في ترك النادي السعودي ولا يوجد أي صحة بشأن عودته إلى البرازيل الفترة القادمة، كما أنه يحظى بمعاملة مميزة من الجميع داخل المملكة العربية السعودية.

وجاء حديث كاسترو عن مستقبله بعد مباراة الفريق مع نادي الخليج في كأس الملك والتي لعبت ليلة الأمس وانتهت بفوز النصر بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف وحيد.

وشهدت مباراة النصر ثنائية مميزة لكريستيانو رونالدو وهدف أحرزه ساديو ماني من خلال ركلة جزاء، في حين سجل فواز الطريس هدف الخليج الوحيد في المباراة.