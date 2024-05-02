نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن يذهب إلى بيراميدز.. الزمالك يحسم مصير الأخطبوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترددت أنباء قريبة في الفترة الأخيرة عن رحيل محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صفوف القلعة البيضاء، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع المدير الفني الحالي.

وارتبط اسم صبحي بالرحيل إلى صفوف نادي بيراميدز في الموسم القادم، خاصة بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع الزمالك.

- حقيقة رحيل صبحي عن الزمالك

وأكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في تصريحات مع مهيب عبد الهادي عبر ام بي سي مصر:" لا صحة لما يتك تردده عن رحيل محمد صبحي نهاية الموسم الجاري".

وتابع:" صبحي لم يوقع على عقود فس بيراميدز كما يتم نشره واللاعب باقي معانا في المواسم القادمة".

وأختتم:" لا يوجد لاعب يريد أن يترك الأهلي والزمالك كلا الناديان مختلفان عن أي فريق وأي لاعب يتمنى البقاء وليس الرحيل خاصة يسبب الدعم الجماهيري.

