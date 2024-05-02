الرياضة

موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك

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أحمد جودة - القاهرة - قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر إلى الفوز على الخليج 3-1 الاربعاء، ليضرب موعدًا مع غريمه الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

و ستقام المباراة النهائية في 31 مايو الجاري على أرضية مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

ويلتقي الهلال والنصر في نهائي كأس الملك للمرة السادسة، حيث فاز الهلال سابقًا بـ3 ألقاب مقابل لقبين للنصر.

وتأهل الهلال للمشهد الختامي بعد تغلبه بعشرة لاعبين على الاتحاد 2-1، بفضل هدف سعود عبد الحميد المتأ

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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