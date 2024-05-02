نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدام جديد.. أنشيلوتي يُجبر نجم ريال مدريد على الرحيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فريق ريال مدريد الإسباني، في الاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا هذا العام، عقب الخروج من الاليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونيخ بالتعادل.

وانتهت أحداث تلك المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

- ناتشو يقرر الرحيل

ونشرت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن ناتشو فيرنانديز لا يشعر بالراحة داخل فريق ريال مدريد في الفترة الأخيرة.

وتابعت، ناتشو يرى أنه لا يجد المكانة التي يستحقها داخل قلعة البرنابيو وتحت قيادة أنشيلوتي.

وأشارت، أن خروجه أمام البافاري كبديل أول رغم أنه كان يقدم مستوى جيد وهذا ما جعل علاقته مع مدربه كارلو أنشيلوتي أكثر توترًا قليلًا.

وأختتمت، نجم ريال مدريد يطمح باللعب بشكل أساسي الموسم الجاري، وذلك ما قد يدفعه أن يقرر الرحيل عن ريال مدريد في نهاية الموسم.

