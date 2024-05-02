نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كورتوا يطيح بـ لونين من مباراة ريال مدريد وقادش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق قادش مساء يوم السبت القادم في الجولة 34 من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عاد من الإصابة في قطع بالرباط الصليبي والتي تعرض لها في بداية الموسم الحالي.

وأكدت شبكة ريليفو الإسبانية أن المدرب كارلو أنشيلوتي قرر الدفع بالحارس كورتوا في مباراة قادش يوم السبت القادم في الدوري الإسباني بدلا من لونين.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق كبير للحارس الأوكراني أندريه لونين مع نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.