الرياضة

كورتوا يطيح بـ لونين من مباراة ريال مدريد وقادش

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أحمد جودة - القاهرة -  

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد لمواجهة نظيره فريق قادش مساء يوم السبت القادم في الجولة 34 من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مساء يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الحارس البلجيكي تيبو كورتوا عاد من الإصابة في قطع بالرباط الصليبي والتي تعرض لها في بداية الموسم الحالي.

وأكدت شبكة ريليفو الإسبانية أن المدرب كارلو أنشيلوتي قرر الدفع بالحارس كورتوا في مباراة قادش يوم السبت القادم في الدوري الإسباني بدلا من لونين.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق كبير للحارس الأوكراني أندريه لونين مع نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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