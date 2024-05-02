نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بسبب مبابي" حقيقة رحيل رودريجو عن ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن حقيقة رحيل النجم البرازيلي رودريجو جوس عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وانتشرت تقارير صحفية كثيرة في الفترة الأخيرة تؤكد عن نية ريال مدريد في بيع رودريجو في الميركاتو الصيفي القادم بسبب التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي.

وبحسب مصادر مقربة من النادي الملكي فإن أنباء رحيل رودريجو ما هي إلا مجرد شائعات فقط وليس لها أي أساس من الصحة كما تناولت التقارير.

وأكدت أن نادي ريال مدريد ينوي حسم تعاقده مع الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت أن مسؤولي الملكي أكدوا أنه لن يتم التخلي عن الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس بسبب التعاقد مع كيليان مبابي.