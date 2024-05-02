نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم الأهلي والزمالك.. موهبة غانا تثير صراع كبار الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل أحد مواهب منتخب غانا للشباب حسابات كبار أندية الدوري المصري في الفترة الأخيرة بعد ظهوره بمستوى قني جيد، أثناء مواجهة الزمالك ودريمز الغاني الأخيرة بنصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفاز الفارس الأبيض على دريمز بثلاثة أهداف نظيفة بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ليتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربي.

- صراع رباعي لضم عبد العزيز عيسى



ونشر موقع "Ghana Soccer Net" أن 4 أندية من الدوري المصري، لديها رغبة في التعاقد مع نجم دريمز، عبد العزيز عيسى الأهلي، والذي جاء في مقدمتها الأهلي والزمالك، وبيراميدز والمصري..

وأكد الموقع الغاني، أن يوجد في الفترة الأخيرة مفاوضات بالفعل قد بدأت من الأندية المصرية الأربعة لمعرفة متطلبات إدارة دريمز واللاعب.

وأختتم، الزمالك الأقرب حاليا لضم اللاعب لكن الأهلي وبيراميدز والمصري لن ينسحبوا بسهولة من سباق ضم اللاعب".