نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يفقد الشيبي في مواجهة فيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود الظهير الأيمن الدولي المغربي محمد الشيبي في مواجهة فيوتشر المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل فيوتشر ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الاثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢١ من بطولة الدوري.

ويغيب محمد الشيبي عن لقاء فيوتشر بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة انبي الأخيرة.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٨ نقطة.