نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواجه ضمك.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 2- 5- 2024 في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة السعودية عن مواعيد مباريات الدوري السعودي وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي في الموسم الحالي.



من المقرر أن تنطلق مباريات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي اليوم الخميس بانطلاق ثلاث مباريات وستستكمل باقي المباريات في اليوم التالي.



يحتل الهلال صدارة الدوري في الموسم الحالي برصيد 80 نقطة بينما جاء النصر في المركز الثاني برصيد 71 نقطة في حين جاء الأهلي بطل الموسم الماضي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة.



يتم نقل مباريات الدوري السعودي عبر قنوات SSC EXTRA HD السعودية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري في الموسم الحالي.



ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة الثلاثين من الدوري السعودي..



- الحزم والأخدود الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- ضمك والأهلي الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

- الفتح والرياض الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

