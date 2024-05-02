نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تحديد طرف دور 32 في كأس مصر.. غيابات مؤثرة في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحددت قرعة دور 32 من بطولة كأس مصر في موسمها الحالي، والذي أسفرت عن مواجهة نادي الزمالك نظيره بروكسي. وتكررت المواجهة للمرة الثانية في تاريخ الفريقين عقب النسخة الماضية والتي تفوق فيها الفارس الأبيض. غيابات مؤثرة في المواجهة ويدخل الزمالك بغيابات مؤثرة في مواجهة بروكسي بعد عقوبة الثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ونقيب عماد دونجا. وعاقب اتحاد الكرة الثنائي عقب مباراة النهائي والتي جمعته أمام الأهلي، بإيقاف مبارتين وغرامة 25 ألف جنيه. ورفض اتحاد الكرة إعلان العقوبات كونها لا تسري في كافة المسابقات.

