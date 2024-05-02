نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. دليل جديد على استمرار صلاح مع ليفربول بالموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحوم الغموض، حول مستقبل المصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول وذلك في ظل ارتباطه بالانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

ودخل محمد صلاح في مشادة كلامية حادة مع مدربه يورجن كلوب خلال لقاء ليفربول ووست هام الأخير في بطولة الدوري الإنجليزي، ليزيد اللاعب الشكوك حول موقفه من البقاء مع الريدز الموسم الجديد.

وظهرت مؤخرًا، تقارير إنجليزية تشير إلى تمسك إدارة ليفربول باستمرار محمد صلاح بين صفوف “الريدز” في الموسم المقبل، تحت قيادة المدرب المحتمل الهولندي أرني سلوت الذي سيتولى المهمة خلفًا ليورجن كلوب.

صلاح يتصدر إعلان ليفربول عن قميص الموسم الجديد

تصدر محمد صلاح، إعلان نادي ليفربول الإنجليزي عن القميص الجديد الذي سيخوض به الفريق الأحمر منافسات الموسم المقبل 2025.

وظهر نجم منتخب مصر، في الصور الدعائية لقميص ليفربول منفردًا ومع زملائه في الإعلان الجماعي.

ويعد تواجد محمد صلاح، الذي يتبقى في عقده موسم واحد، ضمن حملة الترويج لقمصان ليفربول، مؤشر على إمكانية بقائه مع الريدز في الموسم المقبل.