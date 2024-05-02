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أحمد جودة - القاهرة - تألق لاعبو فريق كرة السرعة بالنادي في بطولة الجمهورية للكبار والتي أقيمت علي مدار 6 أيام في الاسماعيلية والقاهرة واستطاعوا تحقيق 40 ميدالية متنوعة.

أبطال هليوبوليس لكرة السرعة يتألقون في بطولة الجمهورية

جاءت الميداليات كالأتي: 15 ذهبية و11 فضية و14 برونزية.

اللعب السولو:

ذهبية مرحلة 19 سنة بنات: هنا يحيي صفوت

ذهبية مرحلة 21 سنة بنين: علاء عادل امام

ذهبية عمومي رجال: محمد ابراهيم ناجي

فضية مرحلة 17 سنة بنين: علي محمد شبانة

برونزية مرحلة 17 سنة بنين: محمد يحيي زويل

برونزية مرحلة 19 سنة بنات: سما رامي أحمد

اللعب الفردي:

ذهبية مرحلة 19 سنة بنات: جني وائل عامر

ذهبية مرحلة 21 سنة بنين: علاء عادل امام

ذهبية مرحلة عمومي سيدات: سلمي محمد عبدالله

فضية مرحلة 19 سنة بنات: سما رامي أحمد

فضية عمومي سيدات: رؤي محمود الهلالي

برونزية مرحلة 17 سنة بنين: يوسف رامي أحمد

برونزية مرحلة 17 سنة بنات: لي لي محمد أمين

برونزية مرحلة 19 سنة بنات: هنا يحيي صفوت

برونزية مرحلة 19 سنة بنين: ياسين أحمد صلاح

برونزية مرحلة عمومي سيدات: فاطمة يحيي أحمد

اللعب الزوجي:

ذهبية مرحلة 17 سنة بنين: يوسف رامي وعلي شبانة

ذهبية مرحلة 19 سنة بنات: هنا صفوت وسما رامي

ذهبية مرحلة 19 سنة مختلط: محمد زويل وسما رامي

ذهبية مرحلة 21 سنة بنين: علاء امام وياسين صلاح

ذهبية مرحلة 21 سنة مختلط: علاء امام وجني عامر

فضية مرحلة 21 سنة بنات: ميار عبدالله وجني عامر

فضية عمومي سيدات: رؤي الهلالي وسلمي عبدالله

برونزية مرحلة 17 سنة مختلط: يوسف رامي ولي لي أمين

برونزية 19 سنة مختلط: يوسف وائل وهنا صفوت

برونزية عمومي رجال: عمر امام ويوسف نصر

سولو الفرق:

فضية السيدات: هنا صفوت - سما رامي - فاطمة يحيي - لي لي أمين

فضية الرجال: عمر امام - علاء امام - علي شبانة - يوسف رامي

ذهبية المختلط: هنا صفوت - عمر امام - لي لي أمين - علاء امام

التتابع:

ذهبية مرحلة 19 سنة بنين: ياسين صلاح - يوسف رامي - علي حسن - عبدالمنعم الجوهري

ذهبية مرحلة 19 سنة مختلط: ياسين صلاح - يوسف رامي - هنا صفوت - سما رامي

ذهبية عمومي رجال: عمر امام - محمد ناجي - يوسف نصر - عادل شفيق

فضية مرحلة 17 سنة بنات: لي لي أمين - مريم عمر - مريم ماجد - ليلة شكري

فضية مرحلة 19 سنة بنات: هنا صفوت - سما رامي - ملك نصر - جني عامر

فضية مرحلة 21 سنة بنين: علاء امام - مصطفي أشرف - علي شبانة - لؤي القرشي

فضية عمومي مختلط: محمد ناجي - عمر امام - سلمي عبدالله - فاطمة يحيي

برونزية مرحلة 17 سنة بنين: عمر السيد - عمر الكيلاني - محمد زويل - يوسف وائل

برونزية مرحلة 17 سنة مختلط: لي لي أمين - محمد زويل - يوسف وائل -مريم عمر

برونزية مرحلة 21 سنة مختلط: علاء امام - زينة شريف - علي شبانة - ميار عبدالله

برونزية مرحلة عمومي سيدات: رؤي الهلالي - سلمي عبدالله - فاطمة يحيي- مرام شفيق

واستطاع اللاعب علاء عادل امام الحصول علي كأس أفضل لاعب في البطولة بعد تحقيق 44 نقطة ليفوز بالكأس بجدارة وبفارق أكثر من 10 نقاط عمن يليه.

و بذلك يحقق الفريق اجمالي 324 نقطة