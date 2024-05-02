نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يستهدف خطف جوهرة آياكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت وسائل إعلام إسبانية عن رغبة ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع الهولندي جوريل هاتو نجم آياكس أمستردام الهولندي في الفترة المقبلة.



ولفتت شبكة بيرنابيو ديجيتال الإسبانية أن ريال مدريد يسير وفقًا لخطته الموضوعة في استقطاب الجواهر الشابة من مختلف الملاعب الأوروبية واللاتينية من أجل الحصول على تشكيلة للمستقبل.



وأكدت الشبكة الإسبانية أن ريال مدريد يراقب جوريل هاتو الذي يبلغ من العمر 18 عامًا بعدما جذب أنظاره في أكثر من مناسبة كما يجيد هاتو اللعب في مركز الظهير الأيسر.



وألمحت الشبكة الإسبانية أنه على الرغم من إعجاب ريال مدريد بهاتو إلا أنه لن يتحرك في الوقت الحالي للحصول على خدماته في ظل تركيز الإدارة على جلب ليني يورو من الدوري الفرنسي.



وأوضحت الشبكة الإسبانية أن هاتو ظهر بصورة طيبة مع آياكس على الرغم كن أن الفريق يعيش موسمًا صعبًا يحتل فيه المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الهولندي حتى الآن.



وأشارت الشبكة الإسبانية إلى أنه على الرغم كن صغر هاتو إلا أنه شارك في 44 مباراة مع آياكس في جميع البطولات وسجل هدفًا وصنع 3 أهداف آخرين ويرتبط مع إدارة ناديه بعقد يصل لخط النهاية في يونيو 2028 ويبلغ سعره في سوق اللاعبين نحو 22 مليون يورو وذلك وفقا لشبكة ترانسفير ماركت.



ونوهت الشبكة الإسبانية أن هاتو يتواجد في الوقت ذاته في اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية من بينها بايرن ميونخ الألماني.