نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم مانشستر سيتي يرغب في إرتداء قميص برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا يمانع أحد نجوم مانشستر سيتي، القدوم إلى برشلونة في فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة في حال تلقيه عرضًا مناسبًا.

سيلفا يريد الانضمام إلى برشلونة

وحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية فأن البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سياي يُريد مغادرة ملعب “الاتحاد” بعدما.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن سيلفا بات مهووسًا بالانتقال إلى برشلونة بعدما حقق كل شيء بقميص مانشستر سيتي.

وأضافت أن مدينة برشلونة تعجبه كثيرًا وقد سأل عنها بعض زملائه مثل جوندوجان زميله السابق.

وختم المصدر بأن تشافي مدرب برشلونة يضع سيلفا هدفًا أساسيًا ويراه تعزيزًا فاخرًا ويُمكنه أن ينقل الفريق نقلة نوعية.