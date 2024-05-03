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أحمد جودة - القاهرة -

قال إبراهيم سعيد نجم كرة القدم المصرية السابق، أن محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ليس من اللاعبين أصحاب الأزمات أو المشاكل، بل يرغب فى المشاركة بشكل أساسي مع النادي الأهلي فقط.

إبراهيم سعيد يكشف كواليس الحديث مع أفشة بعد أزمة الاعتراض على كولر

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات عبر برنامج بلس 90:" أفشة بعد حديثي أمس عن استبعاده من مباراة الأهلي والإسماعيلي وتغريمه مبلغ مالي بسبب حديثه مع كولر، أنه فضل إمام عاشور عليه، تلقيت اتصال من اللاعب، وأكد لي أن ذلك لم يحدث، وأن كل القصة أنه يرغب فى المشاركة فقط مع الأهلي بصفة منتظمة وبشكل أساسي.

وأضاف إبراهيم سعيد:" أفشة أكد لي فى اتصال هاتفي أنه يرغب فى التواجد بشكل أساسي حتي يكون له دور فى منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وأنه لا يرغب فى أن يكون هناك مشاكل أو أزمات له داخل النادي، وأنه يحترم مارسيل كولر المدير الفني.

ويذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استطاع أمس الفوز أمام الإسماعيلي ضمن مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري المصري بهدفين مقابل هدف.

