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أحمد جودة - القاهرة -

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته مساء أمس الخميس على ستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الحادية والعشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق طلائع الجيش والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

المصري يواصل تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري

خاض لاعبو المصري تدريبات متنوعة وفقا لبرنامج الأحمال البدنية، إلى جانب الفقرات الخططية والفنية على ملعب ستاد الكلية الحربية بمعسكره المغلق بالقاهرة.

وأجرى علي ماهر، المدير الفني للفريق، تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين في إطار التحضير المناسب للمباراة.

أسفرت قرعة دور ال 32 من بطولة كأس مصر والتي أُجريت مراسمها أمس الخميس بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم عن ملاقاة فريق المصري لنظيره فريق الجمهورية بشبين الكوم - أحد أندية دوري المحترفين.

هذا وقد أسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

الأهلي & الألومنيوم

فاركو & الواسطى

البنك الأهلي & بتروجيت

المصري & الجمهورية بشبين الكوم

بيراميدز & النصر

الاتحاد السكندري & أبو قير للأسمدة

المقاولون العرب & الترسانة

بلدية المحلة & الجونة

الزمالك & بروكسي

طلائع الجيش & بورفؤاد

الاسماعيلي & القناة

سموحة & لافيينا

فيوتشر & بترول أسيوط

إنبي & النجوم

سيراميكا كليوباترا & مكادي

زد & الداخلية.

هذا وسوف تعلن لجنة المسابقات لاحقًا عن مواعيد المباريات.

