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أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد بركات، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الأحمر يريد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، دون تعثرات في مباريات الدوري العام.

بركات: هذا ما يريده الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا



وقال محمد بركات في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فريق الأهلي يستعد لمواجهة الجونة، وهو فريق مجتهد، إلا أن الأهلي في نفس الوقت يريد الوصول لنهائي دوري أبطال إفريقيا دون تعثرات في الدوري".



وأضاف: "الأهلي يسعى من خلال مبارياته المؤجلة العودة لصدارة جدول ترتيب الدوري، خصوصًا في ظل سير الزمالك وبيراميدز بشكل جيد في الفترة الحالية".



وتابع: "النادي الأهلي يريد 5 مباريات مؤجلة للتساوي في عدد المباريات مع بيراميدز، وحال فوزه في جميع المباريات سيتفوق على بيراميدز بفارق نقطة".



وأتم محمد بركات تصريحاته قائلًا: "الأهلي استحق الفوز على الإسماعيلي، وإمام عاشور سجل هدفًا رائعًا، وكان به مهارة كبيرة منه ومن علي معلول، أما مصطفى شوبير هو المتألق دائمًا".

