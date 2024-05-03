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أحمد جودة - القاهرة -

فجرت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن مفاجأة من العيار الثقيل حول السبب الحقيقي وراء تذبذب مستوى جود بيلينجهام مع نادي ريال مدريد الإسباني.

على خُطى اوزيل ورونالدو.. بيلينجهام يقترب من الهاوية مع ريال مدريد

وكان بيلينجهام قد حقق تألق كبير مع نادي ريال مدريد في بداية الموسم، حيث أنه أحد أبرز الأسباب في تصدر الملكي الدوري وصعوده لدور نصف نهائي في دوري أبطال أوروبا.

ولكن تشهد الفترة الأخيرة تراجع كبير في مستوى بيلينجهام مع ريال مدريد وهو ما جعل الجميع يتساءل حول سبب ذلك التراجع الملحوظ في الأداء.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن هناك من رجح أن سبب التراجع الأول هو إصابته على مستوى الكتف لكن في الوقت نفسه تشير التقارير إلى أن التراجع هو بسبب علاقته العاطفية مع عارضة الأزياء الهولندية "لورا سيليا".

ولكن حسب التقارير الواردة فإن الإصابة لا تعتبر أبرز الأسباب لأنه قدم عقبها أداء مميز مع الميرنجي ولهذا السبب تتجه جميع التوقعات إلى ضعف مستواه بسبب علاقته العاطفية الأخيرة.

الجدير بالذكر أنه سبق وانتهى مشوار نماذج عديدة في ريال مدريد بسبب هذا السبب ومن أبرزهم مسعود أوزيل وخاميس رودريجو ورونالدو البرازيلي حيث أثرت حياتهم العاطفية على مستواهم ورحلوا عن البرنابيو.

