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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن خمس أسماء داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني والتي لن يسمح الفريق لأي نادي بمسهم أو محاولة التعاقد معهم.

خمس نجوم في برشلونة غير قابلين للمس

ويسعى برشلونة إلى التعاقد مع نجوم جديدة خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم في الوقت الذي يحاول فيه الحفاظ على خمس من نجومه وجعلهم في أفضل حالاتهم كي يستمروا في تقديم أداء مميز مثل الذي بدر منهم مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، فإن برشلونة وضع خمس من نجوم الفريق وأكد أنهم ليسوا للبيع مهما وصلتهم عروض ضخمة ومميزة في سوق الانتقالات.

وبحسب التقارير الواردة فإن الخماسي هم تير شتيغن، لامين يامال، كوبارسي، بيدري، فيرمين لوبيز، غافي حيث أن الفريق يعتبرهم من أبرز أولوياته.

ويأتي سبب تمسك برشلونة بهؤلاء النجوم هو أهميتهم الكبرى مع الفريق وعدم وجود بدائل مناسبة لهم في حال التخلي عنهم.

