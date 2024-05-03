نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إحصائية مميزة للبريكان مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح فراس البريكان جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في تسجيل إحصائية مميزة له مع الفريق خلال الفترة الأخيرة لهذا الموسم 2023-2024.

إحصائية مميزة للبريكان مع الأهلي

وتألق البريكان مع النادي الأهلي منذ بداية الموسم وظهر ذلك في قدراته الهجومية المميزة التي قدمها للأهلي في الدوري السعودي للمحترفين للنسخة الجارية.

ونقدم لكم متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز موقع دوت الخليج الرياضي إحصائية مميزة للاعب فراس البريكان مع الأهلي في الدوري السعودي للمحترفين.

ولعب فراس في 27 مباراة مع النادي الأهلي ساهم في 21 هدف وسجل 15 هدف ببراعة ثم قدم 6 تمريرات حاسمة ويعد من أكثر اللاعبين المحليين تسجيلًا للأهداف ومساهمة.

الجدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 55 نقطة حصل عليها من أصل 29 مباراة لعبها.