نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونخ ينافس برشلونة على صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضم نادي بايرن ميونيخ الألماني إلى سباق التعاقد مع كبار أوروبا ونادي برشلونة بصفة خاصة للظفر بخدمات صفقة الموسم خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

بايرن ميونخ ينافس برشلونة على صفقة الموسم

وارتبط أسم بيرناردو سيلفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالانتقال إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني خلال الميركاتو المقبل.

ومع زيادة اهتمام برشلونة بضم سيلفا فقد أكدت التقارير الصحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني قرر قطع الطريق على الفريق الكتالوني وإفساد صفقته المرتقبة.

وشددت التقارير الصحفية على أن بايرن ميونخ لا يخشى شي في صفقة سيلفا حيث أنه على استعداد تام للتعاقد معه بعقد ضخم ومشروع مميز يجعله يختار البوندسليجا بدلا من اللعب في برشلونة.

على الجهة الأخرى سبق وأكد سيلفا حبه لمدينة برشلونة ورغبته في اللعب معهم وارتداء قميصهم مما يزيد من احتمالية وجود أفضلية للإسباني.