نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من البريميرليج إلى الليجا.. برشلونة يستقر على صفقة الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية عن الصفقة التي استقر مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني على التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي القادم.

من البريميرليج إلى الليجا.. برشلونة يستقر على صفقة الموسم

وتشهد الانتقالات الصيفية عددًا من الأسماء المطروحة على طاولة تعاقدات برشلونة من أجل تعزيز صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وبحسب المعلومات الواردة، فيهتم برشلونة بتعزيز مركز الارتكاز وذلك من أجل زيادة قوة الفريق خلال الفترة القادمة وجعله ينافس باقي الأندية الكبيرة على جميع البطولات.

وأكدت صحيفة "سبورت"، الإسبانية، أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع اللاعب النيجيري ويلفريد نديدي، نجم الفريق الأول لنادي ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرى تشافي أن وجود ويلفريد في صفوف برشلونة شيء مثير للإعجاب حيث أن اللاعب سيؤدي أداء مميز إذا وصل إلى قلعة الكامب نو وسيشعر بالراحة بشكل سريع من خلال انسجامه مع الفريق.