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أحمد جودة - القاهرة -

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن اخر تطورات أزمة ظهير بيراميدز الشبيبي وحسين الشحات لاعب الأهلي.

انتهاء أزمة الشيبي والشحات؟ رئيس اتحاد الكرة يرد

وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد عبر برنامج الهداف والذي يقدمه المحلل أحمد عبد الباسط في قناة CBC الفضائية.



وقال جمال: "توجد مساعي ودية من عدة أطراف لحل الأزمة بين حسين الشحات والشيبي".

اتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في قرارت لجنة الانضباط

وتابع: "اتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في قرارات لجنة الانضباط".

واختتم: ملف أزمة الشحات والشيبي يخص لجنة الانضباط وهي فقط المسئولة فقط عن اتخاذ القرارات".