الرياضة

انتهاء أزمة الشيبي والشحات؟ رئيس اتحاد الكرة يرد

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، عن اخر تطورات أزمة ظهير بيراميدز الشبيبي وحسين الشحات لاعب .

انتهاء أزمة الشيبي والشحات؟ رئيس اتحاد الكرة يرد

وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد عبر برنامج الهداف والذي يقدمه المحلل أحمد عبد الباسط في قناة CBC الفضائية.


وقال جمال: "توجد مساعي ودية من عدة أطراف لحل الأزمة بين حسين الشحات والشيبي".

اتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في قرارت لجنة الانضباط

وتابع: "اتحاد الكرة لا يتدخل مطلقا في قرارات لجنة الانضباط".

واختتم: ملف أزمة الشحات والشيبي يخص لجنة الانضباط وهي فقط المسئولة فقط عن اتخاذ القرارات".

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مريم الجابري

مريم الجابري

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