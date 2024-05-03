نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتساءل الجميع في كل مكان خلال الفترة الأخيرة عن أهداف إدارة نادي برشلونة الإسباني من الميركاتو الصيفي القادم الذي يسعى من خلاله إلى تعزيز صفوف فريقه.

أهداف برشلونة في الميركاتو الصيفي

ويضع برشلونة العديد من الأهداف التي يسعى لجلبها إلى الكامب نو في سوق الانتقالات الصيفي على طاولته من أجل التعاقد معها وتقوية المراكز التي في الفريق الكتالوني.

وبحسب المعلومات الواردة من شبكة "ريليفو"، فإن برشلونة يضع عينه على نجوم تكون قادرة على تعزيز مركز المحور من أجل تعزيز صفوف الفريق في الفترة المُقبلة.

كما يهتم أيضًا بتعزيز ثلاث مراكز إضافية والتي تتمثل في مركز الهجوم والجناح الأسير والظهير الأيسر خاصة في ظل اقترابه من التخلي عن عدد كبير من اللاعبين وعدم تقديم البعض الآخر الأداء المطلوب.

يذكر أن العائق الوحيد الذي يقف في طريق تشافي وكتيبته هو الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق والتي تحجم من الصفقات التي يسعون للتعاقد معها.