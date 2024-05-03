نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو بديل بيلينجهام أمام قادش؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتواصل الحديث خلال الساعات القليلة الماضية عن بديل بيلينجهام، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام قادش وذلك في مشوار الدوري الإسباني.

الكشف بديل بيلينجهام أمام قادش

ويواجه ريال مدريد نظيره نادي قادش مساء الغد والموافق الرابع من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني للنسخة الجارية.

ومن المتوقع أن لا يشارك بيلينجهام في مباراة الملكي ضد نادي قادش وذلك من أجل إراحته والإستعداد لموقعة بايرن ميونخ في نصفي نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستكون بعد هذه المواجهة بأيام قليلة.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فمن المتوقع أن يدفع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالملكي باللاعب أرادا غولر كأساسيّ ضد قادش.

ونجح جولر في تقديم أداء مميز خلال الفترة الأخيرة مع ريال مدريد وظهر ذلك من خلال الثلاث أهداف التي أحرزها معه في مشوار الدوري الإسباني هذا الموسم.