نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة زد والمقاولون العرب بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة نظيره فريق زد بالجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة زد ضد المقاولون العرب

تنطلق صافرة هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الجمعة في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة زد ضد المقاولون العرب

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز

يحتل زد اف سي المركز الثالث برصيد 33 نقطة، حيث خاض 20 مباراة فاز في 8 مباريات وتعادل في 9 مباريات وخسر في 3 مباريات.

يحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، حيث لعب 19 مباراة فاز في مباراتين وتعادل في 6 مباريات وخسر في 11 مباراة.