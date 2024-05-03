نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات يوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستكمل منافسات الجولة الحادية العشرين لبطولة الدوري الممتاز، بمباراتين غدا الجمعة تجمع بين الاتحاد السكندري وبلدية المحلة، وزد والمقاولون العرب.

و يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 38 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن المصري، الوصيف، برصيد 34 نقطة.

وفي المركز الثالث، يأتي زد، برصيد 33 نقطة، ومن خلفه إنبي، في المركز الرابع، برصيد 29 نقطة.

وأما عن موقف القطبين، فيتواجد الأهلي في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 24 نقطة، مع العلم بخوضه 12 مباراة.

فيما يحتل الزمالك المركز الـ12 برصيد 24 نقطة، وذلك بعد فوزه الأخير على الأهلي، بثنائية لهدف، مع الوضع في الاعتبار لعبه 14 مباراة حتى الآن.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز 38 نقطة

2- المصري البورسعيدي 34 نقطة

3-زد اف سي 33 نقطة

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- الجونة 28 نقطة

7- سموحة 28 نقطة

8- طلائع الجيش 27 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 25 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 13 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة