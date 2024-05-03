نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة نظيره فريق بلدية المحلة بالجولة الحادية والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بلدية المحلة ضد الاتحاد السكندري

تنطلق صافرة هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الجمعة على ملعب ستاد الاسكندرية في إطار الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة بلدية المحلة ضد الاتحاد السكندري

ومن المقرر أن تنقل هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز الخامس فى جدول المسابقة، برصيد 29 نقطة، جمعها من 19 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات.

فيما يخوض بلدية المحلة اللقاء فى المركز الـ14، برصيد 19 نقطة، جمعها من 19 مباراة حيث فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر 10 لقاءات.