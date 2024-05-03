نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تورينو وبولونيا اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تورينو نظيره بولونيا مساء اليوم الجمعة 3 مايو 2024 على ملعب "أوليمبيكو دي تورينو"، وذلك في إطار الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل تورينو المركز العاشر في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 46 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 13 لقاء وخسارة 10 مواجهات، فيما يحتل فريق بولونيا المركز الرابع برصيد 63 نقطة، بعد الفوز في 17 مباراة والتعادل في 12 لقاء وخسارة 5 مواجهات.

موعد مباراة تورينو ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة تورينو ضد بولونيا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تورينو ضد بولونيا في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة تورينو ضد بولونيا مساء اليوم الجمعة، عبر قنواتها.