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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي ميلان الإيطالي يسعي للتفوق على نظيره يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات تياجو موتا مدرب بولونيا لقيادة الروسونيري في الموسم المقبل.

ميلان ينافس يوفنتوس على التعاقد مع المدرب الأفضل

وقررت إدارة ميلان الاستغناء عن خدمات ستيفانو بيولي مدرب الفريق اللومباردي، بعد فشله الذريع هذا الموسم رفقة الروسونيري.

وفشل ميلان في التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ثم فشل في الصعود إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى فشله في منافسة إنتر ميلان على لقب الدوري الإيطالي الذي حصده رجال المدرب سيموني إنزاجي، وكذلك الخروج من كأس إيطاليا.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الايطالية، فإن ميلان يسعي للتعاقد مع تياجو موتا مدرب بولونيا من أجل قيادة الروسونيري في الموسم القادم.