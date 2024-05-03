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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني مازال يحاول الحصول على خدمات البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بايرن ميونخ ينافس برشلونة على التعاقد مع نجم مانشستر سيتي

وقال "راديو كات" الإسباني،:" بيرناردو سيلفا يُريد القدوم إلى إلى برشلونة، إنه يحب المدينة والنادي وزوجة أخيه تعيش، في برشلونة وأولاد عمه أيضًا لذا هو دائمًا يزور المدينة".

وأضاف:" تشافي طالب خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة بسرعة التعاقد مع سيلفا في الميركاتو الصيفي، حيث يري مدرب الفريق الكتالوني بأن اللاعب البرتغالي هو القطعة المفقودة في خط هجوم البرسا".

وأكمل:"بايرن ميونخ منافس برشلونة في صفقة بيرناردو سيلفا،النادي الألماني على استعداد لتقديم عرضٍ عالٍ له بعقد طويل ومشروع مهم".

