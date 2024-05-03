نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "علاقتنا تقوم على الاحترام".. يورجن كلوب يكشف تطورات أزمة محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الجدل حول علاقته مع نجم الفريق، الدولي المصري محمد صلاح، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بين الطرفين.

وكانت تلك الأزمة قد اشتعلت خلال الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول ووست هام والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

- كلوب يتحدث عن صدامه مع صلاح

ورصدت عدسات الكاميرا، حوار ونقاش ساخن وغاضب بين اللاعب ومدربه بسبب جلوس صلاح على دكة البدلاء حتى الدقائق الأخيرة من المباراة وتعقد النتيجة.

وأكد كلوب في تصريحاته:" لا توجد بيننا أي أزمات، وتم حل الأمر بشكل سريع".

وتابع:" معرفتنا ببعض القوية هي سبب انتهاء الأزمة ونحن نكن لبعض كل الاحترام لا أعلم أن كانت لا تجمعنا علاقة طويلة سابقة كيف سيكون الوضع؟".

وأختتم:" الأمور جديدة وننظر إلى الأمام، ولن أفصح عن أي شئ في التشكيل أمام توتنهام، لن اغير عاداتي".

