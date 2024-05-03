نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هوفنهايم ولايبزيج اليوم في الدوري الالماني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي هوفنهايم مع نظيره لايبزيج مساء اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر مايو الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

ويحتضن ملعب "راين نيكار أرينا"، هذه المواجهة الصعبة والقوية التي ستجمع بين فريقي هوفنهايم ولايبزيج اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين من بطولة الدوري الألماني 2023-2024.

موعد مباراة هوفنهايم ضد لايبزيج في الدوري الألماني

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة هوفنهايم ولايبزيج اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة هوفنهايم ولايبزيج في الدوري الألماني

تذاع مباراة هوفنهايم ضد لايبزيج مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق المصري أحمد عبده.