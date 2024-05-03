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أحمد جودة - القاهرة - سادت حالة من الفرحة بين جماهير الاتحاد السكندري خلال الساعات الماضية بعد فوز فريقها لكرة السلة بكأس مصر مساء أمس.

فرحة سكندرية طاغية بكأس السلة وتهنئة أهلاوية

واستقبلت الجماهير السكندرية الفريق عند وصوله إلى مقر النادى بمنطقة الشاطبى بالإسكندرية بالطبل والمزمار.

وحملت الجماهير السكندرية أحمد عمر المدير للفريق على الأعناق كما حملت أيضًا عددًا من اللاعبين ونال أحمد عادل" دولا" لاعب الفريق القسط الأكبر من الهتافات نظرا لتسجيلة الثلاثية في الثانية الأخيرة من المباراة. وهتفت الجماهير السكندرية " صباح الخير صباح النصر احنا ملوك السلة فى مصر.

وووجهت الجماهير السكندرية الشكر إلى محمد مصيلحى رئيس النادى على دعمة للفريق وتوفير كافة الإمكانيات المادية والفنية له.

وتلقت إدارة نادى الاتحاد السكندرى برقية تهنئة من النادى الأهلى المنافس فى نهائى الكأس.

ووجهت إدارة النادى الأهلى التهنئة لنادى الاتحاد السكندرى بعد فوزه بكأس مصر مؤكدة قوة العلاقة بين الأهلى والاتحاد السكندرى ووصفت تلك العلاقة بالتاريخية.

وحرصت إدارة النادى الأهلى على تهنئة الجماهير السكندرية وأكدت على قوة العلاقة وبين جماهير الاتحاد السكندرى والأهلى.

وحسم نادى الاتحاد السكندرى مساء أمس ببطولة كأس مصر بعد تغلبه على الأهلى فى النهاية بنتيجة 68/65.

