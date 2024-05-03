نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يحسم مصير ناتشو مع ريال مدريد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد فتح باب الرحيل عن صفوف الملكي لأحد أبرز نجوم الفريق في السنوات الماضية بسبب خروجه من الحسابات في الفترة المقبلة.



وأكدت شبكة ريليفو الإسبانية أن الموسم الحالي سيكون الأخير لناتشو فيرنانديز مع ريال مدريد بعدما قرر الرحيل عن الملكي.



وأفادت الشبكة الإسبانية بأن السبب في ذلك يرجع لقرار أنشيلوتي بعدم الاعتماد على ناتشو بالشكل الكافي الذي يرضيه على اللعب في مباريات ريال مدريد في الموسم الحالي.



وأوضحت الشبكة الإسبانية أن أنشيلوتي لم يتردد في استبدال قائد ريال مدريد في تغيير تكتيكي في مباراة بايرن ميونخ الأخيرة، حيث كان يميل المدير الفني الإيطالي لمباراة أكثر دفاعية ورغم أن مردود ناتشو في الشوط الأول كان مميزًا إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لاستمراره في الملعب طوال المباراة.



وألمحت الشبكة الإسبانية أن ناتشو حصل على فرصة التألق في سنواته الأخيرة مع ريال مدريد بعدما جاءت له على طبق من فضة بسبب إصابة إدير ميليتاو وديفيد ألابا ليجدد الملكي عقده وبعد ذلك بدأ منحنى مردوده يهبط مما أدى بدوره لقلة ثقة أنشيلوتي فيه.



ولفتت الصحيفة الإسبانية أن ناتشو بدأ يشعر بالتهميش من قبل أنشيلوتي بعدما اتجه المدير الفني الإيطالي للاعتماد على أوريلين تشواميني والذي يعتبر في الأساس لاعب خط وسط لكن أنشيلوتي حوله إلى مدافع.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من شعور ناتشو بالسعادة في ريال مدريد إلا أنه يظن أنه مازال يملك التنافسية المطلوبة ويريد خوض تحديات جديدة في مسيرته الكروية وهو الأمر الذي يرحب به أنشيلوتي دون أي مشاكل.