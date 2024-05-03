نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد مسيرة امتدت لـ 12 عامًا.. بوروسيا دورتموند يعلن رحيل قائده ماركو رويس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بروسيا دورتموند الألماني في بيان رسمي له خلال الساعات القليلة الماضية عن رحيل قائده ماركو رويس بنهاية الموسم الجاري وذلك عقب مسيرة امتدت لمدة 12 عامًا.

ووفقًا لما أعلنه مسئولو نادي بروسيا دورتموند في البيان الرسمي له، فإن إدارة الفريق توصلت لقرار نهائي بشأن مصير رويس مع الفريق خلال الفترة القادمة واستقرت على عدم تجديد عقده معهم موسم جديد.

فترة رويس مع دورتموند

ويعد ماركو رويس من أبرز اللاعبين الذين ارتدوا قميص بروسيا دورتموند بعد أن لعب في فريق الشباب منذ عام 1995 إلى بداية عام 2005 وشهدت فترة تواجده مع النادي الألماني تألق كبير وتاريخ مميز.

وشهدت مسيرة رويس في الدوري الألماني عددًا من العوائق والنجاحات كما شهدت رحيله إلى فريق نادي بروسيا مونشنجلادباخ وعودته إلى منزله من جديد في 2012، ليواصل مسيرة مميزة داخله ستنتهي بنهاية هذا الموسم.

أرقام ماركو رويس مع بروسيا دورتموند

ولعب رويس 424 مباراة حتى الآن مع بروسيا دورتموند، سجل 168 هدفًا وساهم بصناعة 128 هدفًا آخر، بجانب ذلك التألق تم اختياره كأفضل لاعب كرة قدم في ألمانيا خلال عام 2019.

تعليق ماركو رويس على رحيله عن دورتموند

ووفقًا لما قاله رويس في تصريحات بشأن مغادرته صفوف دورتموند: "إنني سعيد جدًا بالفترة التي قضيتها داخل جدران هذا الفريق المميز، أنا ممتن وفخور بما قدمته وكذلك بالفترة التي قضيتها وهي أكثر من نصف حياتي في هذا النادي، سعيد بكل شيء وبأوقاتي الصعبة أيضًا".