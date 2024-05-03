عاجل.. صدمة كبيرة لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى فريق الترجي التونسي، صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا وذلك بسبب إصابة أحد لاعبيه المؤثرين.

إصابة ظهير أيسر الترجي قبل مواجهة الأهلي

كشف موقع “foot24” التونسي أن الترجي قد يفقد خدمات الظهير الأيسر محمد أمين بن حميدة في مواجهة الأهلي بعد إصابته خلال مشاركته أمام الصفاقسي.

وذكر الموقع التونسي أن الفحوصات الطبية قد أثبتت معاناة محمد أمين بن حميدة لإصابة عضلية.

ومن المنتظر أن يخضع محمد أمين بن حميدة، لفحوصات جديدة لتحديد موقفه من مواجهة الأهلي المرتقبة على ملعب “رادس” في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب بن حميدة، بشكل مؤكد عن مواجهة الترجي والملعب التونسي القادمة في الدوري، يوم الأحد، على أن يتحدد بعد ذلك موقفه من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الترجي مع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ذهابًا على ملعب “رادس” يوم 18 مايو الجاري، على أن يستضيف استاد القاهرة الدولي، لقاء الإياب، في الـ25 من الشهر ذاته.