كارلو أنشيلوتي يكشف عن قائمة ريال مدريد لمباراة قادش في الليجا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الإيطالي لريال مدريد، عن القائمة الرسمية للفريق للقاء قادش في إطار فعاليات الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

يستعد ريال مدريد لملاقاة قادش يوم السبت الموافق 4 مايو، ضمن الجولة الرابعة والثلاثين من الليغا.

ستقام المباراة بين ريال مدريد وقادش في الليغا يوم الغد، عند الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في استاد سانتياغو برنابيو.

قائمة ريال مدريد الرسمية لمواجهة قادش:

حراس المرمى: أندري لونين، كيبا، تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، ناتشو فيرنانديز، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: خوسيلو ماتو، إبراهيم دياز، رودريجو جوس، فينيسيوس جونيور.