نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسوس يعلن تشكيل الهلال لمواجهة التعاون في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة التعاون اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الـ30 من مسابقة دوري روشن السعودي.

يلعب الهلال ضد مضيفه التعاون، على استاد الملك عبدالله ببريدة، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال الرسمي أمام التعاون

جاء تشكيل الهلال الرسمي، أمام التعاون في مباراة اليوم، على النحو التالي: