نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يضع عينه على موهبة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخطط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لضم أحد أبرز لاعبي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بهدف تقوية تشكيلته.

ووفقًا لما ورد في الأنباء الصحفية، يسعى مانشستر يونايتد للاستفادة من علاقاته الممتازة مع إدارة برشلونة لإتمام صفقة ضم اللاعب الشاب بيدري، الذي يلعب في مركز الوسط.

وأشارت التقارير إلى أن عمر برادة، المدير التنفيذي لمانشستر يونايتد، يعتزم الاتصال بإدارة النادي الكتالوني والاستفادة من العلاقة الطيبة بين الناديين لإبرام الصفقة.

من ناحية أخرى، يجري مسؤولو برشلونة محادثات لتجديد عقد بيدري، حيث يظهر عدم وجود رغبة لديهم في بيع اللاعب خلال السوق الصيفية.

يذكر أن عقد بيدري الدولي الإسباني مع برشلونة سينتهي في صيف 2026، ويبدو أن هناك فرصة كبيرة لتمديد العقد في الفترة القريبة القادمة.