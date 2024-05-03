يلا كورة لايف جاري الآن .. مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الهلال ضد التعاون بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024.. يلتقي فريقا الهلال والتعاون في مباراة قوية ضمن الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم 2023/2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلا والتعاون من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الهلال والتعاون: مواجهة قوية في دوري روشن

يدخل الهلال اللقاء بمعنويات عالية بعد تحقيقه الفوز على الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك السعودي، بينما يسعى التعاون لتحقيق المركز الثالث في جدول الترتيب.

يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 80 نقطة، بينما يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

و تُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

من المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وتعتبر هذه المباراة فرصة مهمة للهلال لتعزيز تقدمه في صدارة الدوري، بينما يسعى التعاون لخطف المركز الثالث من النصر.

موعد مباراة التعاون ضد الهلال في الدوري السعودي



ستقام مباراة التعاون ضد الهلال في مساء يوم الجمعة الموافق 3 مايو 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين "روشن" للموسم 2023/2024.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الهلال في دوري روشن

تُعد مجموعة قنوات SSC السعودية هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك بما في ذلك مباراة التعاون ضد الهلال.

وبالتالي، ستُنقل المباراة عبر شاشة قناة SSC1 HD بتعليق فهد العنزي.

ترددات قنوات SSC على النايل سات: SSC1 HD: 11972 V 27500 SSC2 HD: 11876 V 27500 SSC Premeium HD: 12134 V 27500 SSC Sports HD: 12034 V 27500

ترددات قنوات SSC على عرب سات: SSC1 HD: 4060 V 28000 SSC2 HD: 4040 V 28000 SSC Premeium HD: 4080 V 28000 SSC Sports HD: 4020 V 28000



بالإضافة إلى ذلك، يمكن مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق Shahid VOD، وذلك بعد الاشتراك في إحدى باقاته.

جدول الترددات لقنوات SSC الناقلة لمباراة التعاون ضد الهلال

القناة التردد النايل سات عرب سات التعليق SSC1 HD 11972 V 27500 نعم نعم فهد العنزي

ترتيب الهلال والتعاون في دوري روشن



يتصدر فريق الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك بعد نهاية الجولة 29، برصيد 80 نقطة، بفارق 9 نقاط كاملة عن أقرب منافسيه فريق النصر صاحب الـ71 نقطة.

ويُظهر هذا الفارق الكبير هيمنة الهلال على المسابقة هذا الموسم، حيث حقق 26 انتصارًا وتعادلين فقط من أصل 28 مباراة، ولم يتلق أي هزيمة حتى الآن.

ويحتل فريق التعاون المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بعد 29 مباراة لعبها، حيث حقق 14 انتصارًا و9 تعادلات، بينما تلقى 6 هزائم.

وتشير هذه الأرقام إلى قوة الهلال هذا الموسم، وسيطرته على مجريات الدوري، بينما يسعى فريق النصر للحفاظ على وصافة الترتيب، بينما يُنافس فريق التعاون على المركز الثالث مع فرق أخرى.

تشكيل الهلال المتوقع ضد التعاون