نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري وبلدية المحلة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طارق العشرى المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة بلدية المحله المقرر لها فى السابعة مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ21 من مسابقة الدورى الممتاز.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد بلدية المحلة

جاء تشكيل الاتحاد السكندري لمواجهة بلدية المحلة، على النحو التالي:

حراسة المرمى: المهدى سليمان

المهدى سليمان خط الدفاع: هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمه، كريم الديب

هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمه، كريم الديب خط الوسط: عمر الوحش، مورو ساليفو، عبد الغني محمد، أحمد عادل ميسى

عمر الوحش، مورو ساليفو، عبد الغني محمد، أحمد عادل ميسى خط الهجوم: مابولولو، بواتنج

ويجلس على دكة بدلاء الاتحاد السكندري، كلًا من: “عمر صلاح، سيف تقا، محمد شبانه، ناصر ناصر، هانى الطامى، شريف رضا، عمرو صالح، أحمد عيد”.

تشكيل بلدية المحلة ضد الاتحاد السكندري

كما كشف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة، عن تشكيل فريقه وضم كلًا من: “أحمد حسين، هشام شعبان، إيمانويل، إسلام مرزوق، ابنوك، ممدوح خالد، أحمد مجدى كهربا، نور الزموري، أحمد رضا، حسام أشرف، محمد رجب”.

ويتواجد على دكة بدلاء الاتحاد بلدية المحلة، كلًا من: “ماهر ابراهيم، محمد صابر، محمد أشرف، مؤمن راضى، وحيد محسن، السيد عوض، حسام حسن، حمزه مجدي، أحمد عثمان”.

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز الخامس برصيد 29 نقطة بينما يأتى بلديه المحله فى المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.