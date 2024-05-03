خالد الغندور: كنتُ أشجع الأهلي وغيرت انتمائي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أثار خالد الغندور نجم منتخب مصر السابق، الجدل حول الأزمات الأخيرة التي كان يعاني منها قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

وكان خالد الغندور قد أشار إلى أن لقب نادي القرن المخصص للنادي الأهلي ليس من حقه مشددًا على أنه الزمالك هو نادي القرن الحقيقي.

خالد الغندور: الزمالك هو نادي القرن

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك هو نادي القرن الحقيقي، هناك مجاملة للأهلي، خاصة أن حساب تلك الألقاب يكون بعدد البطولات، والأهلي النادي الأكبر بالنسبة لمشجعيه فقط”.

وتابع: “نظرية المؤامرة أكثر في الأهلي خصوصًا بعد ظهور السوشيال ميديا، رغم أنه الفريق الأكثر استقرارًا والأكثر حصولًا على البطولات، لكن مع أول خسارة لبطولة يبدأ الحديث عن التحكيم”.

وعن رفض الأهلي التعاقد معه، كشف بعض الكواليس حيث قال: “مفيش حد يشوف موهبتي ويرفضني، كنت أهلاويًا لكن غيرت انتمائي عند انتقالي إلى الزمالك منذ اختبارات الناشئين”.

وختم حديثه قائلًا: “لم أندم على عدم اللعب في الأهلي، أنا لعبت في الزمالك، كان بيتي وانتماء لاعبي الزمالك إلى الفريق الأبيض، أكثر من انتماء لاعبي الأهلي لفريقهم”.