لماذا تراجع مستوي بيلينجهام مع ريال مدريد؟ أنشيلوتي يكشف السبب

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أحمد جودة - القاهرة - أوضح كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، أسباب انخفاض أداء اللاعب الإنجليزي جود بيلينجهام في الآونة الأخيرة.

في الفترة الأخيرة، لوحظ انخفاض في مستوى أداء بيلينجهام، لاعب ريال مدريد، خاصةً خلال مواجهتهم الأخيرة ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا.

صرح أنشيلوتي لوسائل الإعلام قائلًا: "بيلينجهام كان يتعافى من عدوى معوية لم تسمح له بالشفاء التام بنسبة 100%".

وأضاف مدرب ريال مدريد: "الآن حالته ممتازة، ومن المتوقع أن يقدم أداءً متميزًا كما عهدناه دائمًا".

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره قادش في مباراة تقام مساء الغد السبت، في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني لكرة القدم.