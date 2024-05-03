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أحمد جودة - القاهرة - يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد أبها بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الاتحاد ضد أبها بث مباشر دون تقطيع | دوري روشن السعودي 2024.. يستعد فريق الاتحاد لمواجهة قوية أمام أبها، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الاتحاد يواجه أبها في مواجهة هامة بدوري روشن

يدخل الاتحاد المباراة وهو بحاجة ماسة للفوز وتحقيق النقاط الثلاث، خاصة بعد الخسائر المتكررة التي تعرض لها أمام الهلال خلال هذا الموسم.

ويحتل الاتحاد المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، بينما يتواجد أبها في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة.

وتُعد هذه المباراة فرصة ذهبية للاتحاد لتحسين مركزه في جدول الترتيب، وتقليص الفارق مع النصر صاحب المركز الثاني.

من ناحية أخرى، يسعى أبها لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد، من أجل الابتعاد عن مراكز الهبوط.

وتُتوقع أن تكون المباراة قوية ومثيرة، نظرًا لرغبة الفريقين في تحقيق الفوز.

موعد مباراة الاتحاد وأبها في دوري روشن



ستقام مباراة الاتحاد وأبها مساء اليوم الجمعة 3 مايو 2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 30 من دوري روشن السعودي 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأبها

تُذاع مباراة الاتحاد وأبها، في الجولة الـ 30 من منافسات مسابقة الدوري السعودي، عبر القنوات التالية:

SSC SPORT 1 HD: المعلق: حماد العنزي

SSC SPORT 5 HD: المعلق: مدحت شلبي

SSC SPORT 1 SD: المعلق: عيسى الزدجالي



جدول الترددات للقنوات الناقلة

القناة التردد النايل سات عرب سات SSC SPORT 1 HD 11972 V 27500 4060 V SSC SPORT 5 HD 11972 V 27500 4060 V SSC SPORT 1 SD 11749 V 27500 4060 V

تاريخ مواجهات الاتحاد وأبها قبل مباراتهما اليوم



قبل مواجهة اليوم، نستعرض تاريخ مواجهات الاتحاد وأبها في جميع المنافسات:

التقى الفريقان في 11 مباراة.

فاز الاتحاد في 8 لقاءات، مسجلًا 29 هدفًا.

خسر الاتحاد 3 مباريات، واستقبل 11 هدفًا.

حافظ الاتحاد على نظافة شباكه في 6 مباريات من آخر 10 لقاءات بين الفريقين.

فشل أبها في الحفاظ على شباكه نظيفة إلا في مرة واحدة خلال آخر 10 لقاءات.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام أبها في الدوري السعودي 2024