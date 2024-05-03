نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يتقدم على بلدية المحلة بهدف فى الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندرى وبلدية المحلة التى تقام حاليًا على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من مسابقة الدورى الممتاز بهدف دون رد.

وسجل الأنجولى كريستوفر مابولولو هدف الشوط الوحيد من ضربة جزاء في الدقيقة 43 سددها على يمين أحمد حسين حارس بلديه المحله.

واحتسب الحكم ضربة الجزاء بعد عرقلة احمد مدافعى بلديه المحله للغانى بواتنج مهاجم الاتحاد السكندرى داخل منطقة الجزاء.

وجاءت المباراة فى شوطها الأول متوسطة المستوى ولاحت فرصة للاتحاد السكندرى عن طريق عبد الغنى محمد وفرصة للبلديه عن طريق أحمد رضا.