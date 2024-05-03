نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ردا على بيان الاهلي.. الكومي يكشف تفاصيل ما سوف يحدث في أزمة الشيبي والشحات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي إيهاب الكومي كواليس أزمة النادي الأهلي وحسين الشحات مع اللاعب محمد الشيبي حيث استعرض الكومي خلال برنامج الماتش والذي يذاع عبر شاشة قناة صدى البلد بيان النادي الأهلي

وعلق الكومي قائلا أن إتحاد الكرة قد أحال الموضوع برمته إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والتي استدعت الشيبي وحضر معه خمسة محامين والذين طالبوا بالتأجيل للإطلاع ولكن اللجنة أعطتهم ساعة واحدة للإطلاع وتم الاستماع لأقول الشيبي وأنصرف بعد ذلك برفقة محاميه.



وأضاف الكومي بأن اللجنة سوف تصدر قرارها خلال الأيام "القليلة" القادمة ثم إبلاغ إتحاد الكرة بما إستقرت عليه من قرارات من أجل ابلاغها للاطراف المتنازعة وإذا ما كان القرار في صالح الشيبي فمن الحق الاهلي في تلك الحال تصعيد الامر للإتحاد الدولي لكرة القدم



كشف الإعلامي إيهاب الكومي كواليس أزمة النادي الأهلي وحسين الشحات مع اللاعب محمد الشيبي حيث استعرض الكومي خلال برنامج الماتش والذي يذاع عبر شاشة قناة صدى البلد بيان النادي الأهلي.



وعلق الكومي قائلا أن إتحاد الكرة قد أحال الموضوع برمته إلى لجنة الانضباط برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي والتي استدعت الشيبي وحضر معه خمسة محامين والذين طالبوا بالتأجيل للإطلاع ولكن اللجنة أعطتهم ساعة واحدة للإطلاع وتم الاستماع لأقول الشيبي وأنصرف بعد ذلك برفقة محاميه.



وأضاف الكومي بأن اللجنة سوف تصدر قرارها خلال الأيام "القليلة" القادمة ثم إبلاغ إتحاد الكرة بما إستقرت عليه من قرارات من أجل ابلاغها للاطراف المتنازعة وإذا ما كان القرار في صالح الشيبي فمن الحق الاهلي في تلك الحال تصعيد الامر للإتحاد الدولي لكرة القدم