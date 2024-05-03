نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولى تصريحات مدرب النصر عن مواجهة بيراميدز في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبدالحميد علي ميدو مدرب فريق النصر، أن مواجهة بيراميدز صعبة كونه أحد الفرق الكبيرة ومتصدر القمة الدوري الممتاز حاليًا من أفضل الفرق فنيا في مصر.

وتابع ميدو: “نسعى لتقديم أداء قوي يليق باسم وتاريخ نادي النصر وفرصة جيدة للظهور لمجموعة اللاعبين بالنادي وبعض اللاعبين الشباب الذين تم تصعيدهم للفريق الفترة الأخيرة بصورة مشرف من أجل اثبات الوجود”.

وأضاف ميدو أنه لديه ثقة في مجموعة اللاعبين وأن مستواهم الحقيقي يظهر في المباريات الصعبه والكبيرة مشددا على أن النصر يستعد بقوة للمباراة ويتبقي التوفيق من الله.

مدرب النصر يتحدث عن مواجهة بيراميدز

كما قال ميدو أن التركيز خلال التدريبات على رفع اللياقه البدنيه وتدريبات تخصيصه للاعبين كأفراد ومجموعة، وتلقين اللاعبين طريقة وأسلوب اللعب امام بيراميدز وإقامة مباراتين مع فريقين من الدوري الممتاز استعدادا لهذا اللقاء الصعب.

وتابع المدير الفني للنصر أن التركيز منصب خلال هذه الفترة على بناء فريق قوي للنادي خلال فترة الإعداد التي ستنطلق في اعقاب مبارة بيراميدز بهدف الصعود لدوري المحترفين من وأنه يوميا في اجتماعات مستمرة مع محمد عبد الفتاح كفته رئيس الجهاز ومجلس الإدارة برئاسة المستشار اشرف لطفي القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والمستشار حسن اسماعيل امين الصندوق لوضع شكل دعم الفريق والاستعداد للموسم القادم.

الثلاثاء.. النصر يستعد لمواجهة بيراميدز المرتقبة

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة عبد الحميد علي ميدو تدريباته يوم الثلاثاء القادم استعدادًا لمواجهة بيراميدز في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

وكان ميدو قد منح اللاعبين راحة لمدة 11 يومًا عقب مباراة منتخب السويس في نهاية الموسم المنقضي 2023/2024.

يعكف عبدالحميد على والجهاز الفني المعاون حازم ممدوح كريم الضو على دراسة فريق بيراميدز بشكل جيد لوضع طريقة وأسلوب اللعب وتلقينها للاعبين والتدريب عليها.