أنشيلوتي يؤكد مشاركة نجم ريال مدريد أمام قادش

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أحمد جودة - القاهرة - حسم كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مصير النجم التركي أردا جولر من المشاركة أمام قادش، غدًا السبت.

أنشيلوتي: جولر أساسي أمام قادش

يواجه فريق ريال مدريد نظيره قادش مساء غدا السبت في إطار مباريات الجولة 34 من عمر بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وأكد كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة عن مشاركة جولر أمام قادش: "أردا جولر أساسي غدٍ".

وأوضح أنشيلوتي أن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا سيشارك أيضا بشكل أساسي أمام قادش في مباراة الغد بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وغيابه منذ بداية الموسم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء غدٍ السبت في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.