فايزة حيدر تكشف كواليس لقائها مع الرئيس السيسي

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت فايزة حيدر لاعبة وقائدة منتخب مصر السابقة لكرة القدم النسائية، والمدير الفني الحالي لفريق أبها السعودي لكرة القدم النسائية، كواليس لقائها بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

فايزة حيدر تتحدث عن لقائها بالرئيس السيسي

وقالت فايزة حيدر خلال استضافتها في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة “أون سبورت إف إم” عن لقائها بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "قال لي إنه فخور بالذي حققناه، وحصدنا لبرونزية مونديال العالم للكرة الموحدة، شعرت بالفخر وقتها طبعًا واني بشوف وبقابل فخامة الرئيس، وقلت لسيادته وقتها أنني مممتنه له للغاية وفخورة به، ومنحنا آنذاك وسام الجمهورية من الدرجة الأولى".

وعن لقائها مع السيدة انتصار السيسي، واصلت: "عملنا فيلما وثائقيا في حفل افطار الأسرة المصرية، وحكيت تجربتي مع كرة القدم من خلاله، وكان شيئا جيدًا وحصلت وقتها على درع من السيدة انتصار السيسي، وده شيء يجعلك مؤثرًا وفخور بما تقدمه".

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الاذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.